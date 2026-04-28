Dai cortei agli spettacoli Il Primo maggio è per tutti

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si celebra il Primo maggio con una serie di eventi organizzati da Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. La giornata prevede cortei e spettacoli che coinvolgeranno diverse zone della città. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge varie parti della comunità locale. Gli appuntamenti sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza.

Venerdì Festa del lavoro. Tanti gli appuntamenti promossi da Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con la Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che animeranno la città. "Il Primo Maggio nell’ Alto Milanese non è solo una ricorrenza, ma una giornata viva, costruita insieme, che parla al territorio e alle persone che lo abitano - sottolinea Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona -. La celebrazione si aprirà al mattino con la tradizionale manifestazione, momento centrale di partecipazione e impegno sui temi del lavoro, dei diritti, della salute e della sicurezza. Nel pomeriggio, spazio ai giovani e alla creatività con la terza edizione del concorso musicale del Primo Maggio dell’Alto Milanese, un appuntamento che negli anni è cresciuto e che rappresenta un’occasione importante di espressione e incontro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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