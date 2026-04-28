Dai cortei agli spettacoli Il Primo maggio è per tutti

Venerdì si celebra il Primo maggio con una serie di eventi organizzati da Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. La giornata prevede cortei e spettacoli che coinvolgeranno diverse zone della città. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge varie parti della comunità locale. Gli appuntamenti sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza.

Venerdì Festa del lavoro. Tanti gli appuntamenti promossi da Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con la Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che animeranno la città. "Il Primo Maggio nell’ Alto Milanese non è solo una ricorrenza, ma una giornata viva, costruita insieme, che parla al territorio e alle persone che lo abitano - sottolinea Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona -. La celebrazione si aprirà al mattino con la tradizionale manifestazione, momento centrale di partecipazione e impegno sui temi del lavoro, dei diritti, della salute e della sicurezza. Nel pomeriggio, spazio ai giovani e alla creatività con la terza edizione del concorso musicale del Primo Maggio dell’Alto Milanese, un appuntamento che negli anni è cresciuto e che rappresenta un’occasione importante di espressione e incontro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai cortei agli spettacoli. Il Primo maggio è per tutti ENG SUB | Talent Has A Horrible Price | Genius Dolls 1-12 FULL Notizie correlate Genova festeggia il Carnevale 2026 con spettacoli, animazioni, pentolacce, cortei e visite guidateCarnevale si avvicina e Genova si prepara a festeggiare con una serie di eventi diffusi, che uniscono intrattenimento per famiglie, tradizioni... Palio di Ferrara: il calendario completo degli eventi tra sfide, cortei e spettacoliLa città estense torna a tingersi dei colori della Corte ducale e delle otto Contrade del Palio di Ferrara. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Roma celebra il 25 aprile: eventi, cortei e memoria della Liberazione; Cerimonia 25 Aprile in Risiera: dai controlli agli eventi collaterali, tutti i dettagli; Eventi segnalati dai Comuni; Festa della Liberazione, dal corteo agli eventi in piazza Casa Professa: ecco il programma. Lucianina sempre mood di vita Il suo primo romanzo, Il Tempo Del La La La, è già il più venduto in Italia x.com In questo primo articolo della sua nuova rubrica dedicata al mondo della televisione, il critico di Vanity Fair Mario Manca riflette sul ruolo della donna nella tv italiana, su quanto sia cambiata e su quanto ci sia (ancora) da lavorare Continua a leggere qui: http - facebook.com facebook