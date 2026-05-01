Stagione balneare aperta Per il primo maggio Roma sceglie il mare di Ostia

Le spiagge di Ostia sono state affollate da centinaia di persone in occasione del ponte del primo maggio. La Festa dei Lavoratori è stata celebrata con una giornata di tempo favorevole, che ha spinto molti a scegliere il mare come meta. La stagione balneare è ufficialmente iniziata, attirando visitatori di tutte le età che hanno deciso di trascorrere il giorno all’aperto. La zona ha registrato un notevole afflusso di bagnanti durante tutto il pomeriggio.

Spiagge di Ostia prese d’assalto per il ponte del primo maggio. Centinaia di persone hanno deciso di trascorrere la Festa dei Lavoratori al mare, complice una giornata favorevole dal punto di vista del meteo. Molti visitatori, intanto, sono stati visti fuori dagli stabilimenti chiusi per capire.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Al via dal 10 maggio la stagione balneare a Roma: le regole e gli orari delle strutture di Ostia e dintorniAl via la stagione balneare 2026 nella Capitale: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che inaugura l'estate romana dal 10 maggio al 30... Leggi anche: Ostia: la stagione balneare parte il 10 maggio, Gualtieri firma l’ordinanza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ostia, stabilimenti e spiagge libere: quando inizia la stagione del mare di Roma. Le date, chi apre; Stagione balneare 2026 al via: macedonia in vendita in spiaggia, nuove date per il salvataggio e stop al fumo sulla battigia; Divieto di fumo, obbligo di apertura per i chioschi e regole chiare per vivere il mare con i propri animali; Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza naturista: tutte le regole previste. Quando riaprono gli stabilimenti balneari per l’estate 2026: le date ufficiali regione per regioneL’estate si avvicina e così gli italiani sono in trepida attesa di poter recarsi nei vari lidi della Penisola. Da nord a sud, sono state annunciate le date di apertura dei vari stabilimenti balneari. fanpage.it Via alla stagione di Ostia, ma aprono solo 30 lidi su 61. Ecco la mappaPrenderà ufficialmente il via il 10 maggio la stagione balneare 2026 sul litorale della Capitale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ... iltempo.it Latina, al via la stagione balneare: ecco la nuova ordinanza L’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, ha illustrato i contenuti dell’ordinanza, sottolineando l’importanza delle disposizioni previste a tutela del territorio, della sicurezza e della qualità dell’offert - facebook.com facebook Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza per le spiagge. Al via il 10/5 con possibilità di apertura anticipata dal 1°. Ribadito il principio del libero accesso alla battigia; tra le novità, il divieto di fumo entro cinque metri da essa. Info ow.ly/AHhc50YSxFn x.com