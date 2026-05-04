Il presidente Mattarella celebra il tennis azzurro | Queste vittorie non sono delle fiammate C’è una dedica ad Alex Zanardi

Il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale le rappresentative italiane di tennis e altre discipline, commentando le recenti vittorie degli atleti azzurri. Durante l’incontro, ha evidenziato che i successi non sono episodi isolati. Nel suo discorso, ha anche ricordato la figura di Alex Zanardi, dedicandogli parole di stima e affetto. La visita si è svolta in un clima di riconoscimento verso gli sportivi italiani.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiane di tennis, protagoniste di una pagina storica: la squadra maschile vincitrice della Coppa Davis per la terza volta consecutiva e quella femminile trionfatrice nella Billie Jean King Cup per il secondo anno di fila. Un doppio successo che conferma la posizione di riferimento del gruppo tricolore e che il Capo dello Stato ha voluto celebrare con parole dense di riconoscenza e prospettiva. Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato il valore di continuità dei risultati ottenuti dal movimento: “ Abbiamo vinto tre Davis e due BJKC consecutive, arrivando in finale tre anni fa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il presidente Mattarella celebra il tennis azzurro: “Queste vittorie non sono delle fiammate”. C’è una dedica ad Alex Zanardi Notizie correlate Canottaggio, cinque medaglie per l’Italia del Pararowing a Parigi con dedica ad Alex ZanardiVaires-Sur-Marne, 2 maggio 2026 – Le finali della prima giornata della International Pararowing Regatta di Parigi vedono l’Italia, in un pomeriggio... Kimi Antonelli nella storia a Miami: pole da record e dedica ad Alex ZanardiUna pole position storica, una dedica carica di emozione e un altro capitolo scritto nella giovane carriera di uno dei talenti più luminosi della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: Castiglione della Pescaia in lutto per il suo cittadino onorario; Zanardi, Mattarella: È profondo il dolore di tutta l'Italia. Sportivo di eccelse qualità. Le reazioni di tutto il mondo; Funerale Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova: celebra il cappellano del carcere, due i maxi schermi, attesi ministri, il presidente del Coni e i campioni dello sport; Addio ad Alex Zanardi, Mattarella: Punto di riferimento per tutto lo sport. Meloni: Uomo straordinario. Il presidente Mattarella celebra il tennis azzurro: Queste vittorie non sono delle fiammate. C’è una dedica ad Alex ZanardiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiane di tennis, protagoniste di una pagina storica: la squadra ... oasport.it Zanardi, Mattarella: ha rappresentato valori sportivi e valori umaniRoma, 4 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato Alex Zanardi, pilota di formula 1 e campione paralimpico scomparso nei giorni scorsi. Credo – ha detto parlan ... askanews.it Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietà x.com la Repubblica. . Jovanotti in tenuta da ciclista dedica un pensiero e una pedalata nel verde ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Il cantante romano racconta di non averlo mai incontrato, ma di averlo seguito e ammirato da sempre. Video Jovanotti - facebook.com facebook