Canottaggio cinque medaglie per l’Italia del Pararowing a Parigi con dedica ad Alex Zanardi

Durante la prima giornata della International Pararowing Regatta di Parigi, le finali hanno visto l’Italia conquistare cinque medaglie nelle diverse specialità, nonostante le condizioni di vento laterale. L’evento si è svolto a Vaires-Sur-Marne il 2 maggio 2026, attirando numerosi spettatori e atleti provenienti da vari paesi. La nazionale italiana ha ottenuto risultati di rilievo, dedicando le vittorie ad Alex Zanardi.

Vaires-Sur-Marne, 2 maggio 2026 – Le finali della prima giornata della International Pararowing Regatta di Parigi vedono l’Italia, in un pomeriggio segnato da vento laterale, protagonista in diverse specialità. Cinque le medaglie firmate dalla Nazionale della head coach Paola Grizzetti con una speciale dedica ad Alex Zanardi, pilota automobilistico e ciclista paralimpico scomparso ieri sera. Tutti d’accordo azzurre e azzurri. “Alex fonte di ispirazione per moltissimi di noi appartenenti alla famiglia paralimpica”. Doppietta per l’Italia nel due senza PR3. Oro per Marco Frank (CC Aniene) e Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno) e bronzo per Igor Zappa (SC Moltrasio) e Luca Conti (CR Lago di Pusiano): in mezzo la Gran Bretagna, che non riesce mai a impensierire Frank e Litvinchuk, capaci di esprimersi con grande potenza e determinazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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