Il piano di quindici punti presentato dall’ex presidente degli Stati Uniti non ha ottenuto l’appoggio sperato. Le proposte sono state giudicate insufficienti e poco convincenti da diversi analisti e rappresentanti europei. Di fronte a questa situazione, le autorità europee continuano a sostenere l'importanza di mantenere una propria autonomia strategica, senza affidarsi completamente alle decisioni di altri paesi.

Il piano dei 15 punti annunciato da Trump non convince. è bene che l’Europa prosegua nella postura di equilibrio e misura rivendicando la sua ‘autonomia strategica’. Nello scenario critico dello Stretto di Hormuz, i principali Paesi europei hanno privilegiato il diritto internazionale e la de-escalation, riaffermando il ruolo delle Nazioni Unite quale architrave della sicurezza collettiva. Per gli analisti il piano negoziale con l’Iran in 15 punti annunciato da Trump è solo una manovra dilatoria: sarebbe finalizzato a guadagnare tempo in vista di un ulteriore incursione, forse anche di terra, e soprattutto al controllo dei mercati, non escludendo manovre di insider trading ben orchestrate per gli affari del presidente Maga e dei suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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