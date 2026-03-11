Il conflitto in Medio Oriente ha causato un improvviso aumento dei prezzi dell’energia, evidenziando una vulnerabilità dell’Italia nel settore energetico. La crisi ha rimesso in discussione l’efficacia delle strategie di autonomia strategica e il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La situazione ha portato a un rialzo dei costi energetici, con ripercussioni sull’economia nazionale.

Roma, 11 marzo 2026 – Il nuovo s hock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente ha riportato in primo piano una fragilità strutturale dell’economia italiana: la sua particolare esposizione alle oscillazioni dei prezzi dell’energia fossile. Proprio per questo è legittimo chiedersi se le risorse straordinarie per ridurre questa vulnerabilità che sono state messe a disposizione dall’Unione europea e dagli stessi governi italiani negli ultimi anni siano state utilizzate nel modo più efficace. Partiamo da un confronto fra l’Italia e le altre economie europee. Secondo le simulazioni di Oxford Economics, se gli attuali prezzi del petrolio e del gas europeo persistessero l’inflazione in Italia potrebbe aumentare di oltre un punto percentuale nell’ultimo trimestre dell’anno, superando il 3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia, PNRR e autonomia strategica: la lezione non imparata

