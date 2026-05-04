Il popolo dem accoglie Schlein | Possiamo vincere la sfida insieme

Il partito democratico ha organizzato due eventi pubblici con la presidente del partito, invitando i cittadini a partecipare a Cervia e a Faenza. A Cervia si sono svolti incontri in piazzale dei Salinari, mentre a Faenza l'appuntamento si è tenuto in piazza del Popolo. Durante le manifestazioni, sono stati affrontati temi legati alle prossime sfide politiche e alle iniziative del partito. La partecipazione di pubblico è stata consistente in entrambe le occasioni.

Due tappe: prima Cervia, in piazzale dei Salinari, e poi Faenza, in piazza del Popolo. La segretaria nazionale dem Elly Schlein, arrivata ieri a sostenere i candidati sindaco di centrosinistra Mirko Boschetti e Massimo Isola, ha trovato in entrambe le piazze ad accoglierla il popolo della sinistra, tra bandiere e applausi. A Cervia ad aspettarla c’erano il presidente della Regione Michele de Pascale e la deputata Ouidad Bakkali, oltre al segretario comunale del partito Roberto Fabbrica. Boschetti ha sottolineato l’importanza di vivere Cervia tutto l’anno, e non solo come città turistica: parole che de Pascale ha ripreso e sottolineatoto. A...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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