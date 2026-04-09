In un confronto tra leader politici, una dirigente ha affermato che la sfida lanciata dall'altra parte è già fallita, sottolineando come il voto popolare abbia sancito la vittoria di una parte e la sconfitta dell’altra. La stessa ha accusato la collega di aver fatto un discorso di autoconvincimento e di aver sfidato la Costituzione, aggiungendo che gli elettori hanno espresso la loro preferenza alle urne.

Da Meloni "un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, vi accontenteremo. Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cu negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione alla Camera dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schlein a Meloni, la sfida l'hai già persa, il popolo vi ha battuto alle urne

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Schlein: ‘dalle urne messaggio per noi, c’è già maggioranza alternativa’ROMA, 23 MAR – “Arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità.

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Schlein a Meloni, la sfida l'hai già persa, il popolo vi ha battuto alle urneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Schlein risponde a Meloni: «Potevate fare tutto, non avete fatto nulla» - facebook.com facebook

GOVERNO: SCHLEIN A MELONI, DISCORSO DI AUTOCONVINCIMENTO, SFIDATE MA AVETE GIÀ PERSO. #lapresse #politica #Schlein x.com