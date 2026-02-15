La Vardera candidato alla Regione Siciliana il centrosinistra chiama all’unità | Solo insieme possiamo vincere

Ismaele La Vardera si presenta come candidato alla Regione Siciliana, dopo aver ottenuto un incarico con Cateno De Luca, e il centrosinistra invita all’unità per battere le avversità. La sua candidatura si è consolidata durante la convention alle Officine Sandron, dove ha annunciato ufficialmente la sua corsa, attirando un pubblico numeroso e interessato.

Da Messina a Palermo, Ismaele La Vardera conferma la sua ambizione politica. Il leader di Controcorrente, già eletto con Cateno De Luca, ha ufficializzato la corsa alla presidenza della Regione durante la convention del primo anno del movimento alle Officine Sandron, davanti a una sala gremita di cittadini e attivisti. "Da questo momento sono candidato ufficialmente – ha detto –. La Sicilia non può continuare a essere trattata come proprietà privata da questa classe politica". "Vogliamo cambiare la Sicilia, che non può continuare a essere trattata come proprietà privata da questa classe politica", ha aggiunto il leader messinese, ribadendo la disponibilità a costruire una coalizione più ampia: "Da solo posso fare dieci passi, insieme possiamo farne mille.