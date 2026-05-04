Il ponte del 1 maggio è stato un weekend di controlli a sorpresa e patenti ritirate

Durante il ponte del 1 maggio, le forze dell’ordine hanno condotto numerosi controlli a sorpresa lungo le strade cittadine. Nell’arco del weekend, sono state ritirate diverse patenti e sono state elevate sanzioni a carico di chi ha violato le norme del codice della strada. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata soprattutto nelle zone di maggiore afflusso, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti.

Il weekend lungo appena trascorso, con il ponte del 1 maggio che si è collegato al fine settimana, ha intensificato le presenze in città ma anche i controlli dei carabinieri sulle strade.Durante il fine settimana, i militari del comando di Genova hanno predisposto servizi di controllo finalizzati.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Colleferro. Weekend del 25 Aprile, controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, denunce e patenti ritirateCronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dai Carabinieri... Leggi anche: Controlli a raffica nel weekend: fermati 179 veicoli, ritirate 5 patenti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Ponte del 1° Maggio, partenze intelligenti per evitare il trafficoProve generali per l'estate: si prevedono picchi di affollamento su autostrade e strade statali venerdì e domenica ... moto.it Nel corso di questo lungo weekend di ponte, da venerdì 1° maggio fino alle prime luci dell’alba di oggi, si sono susseguiti decine di interventi del Soccorso Alpino e Speleologico su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud del Paese. Questa mattina, intorno - facebook.com facebook Disperso da un mese dopo il crollo del ponte sul Trigno. La madre e il fratello: «Tiratelo via dalle macerie, è ingiusto» x.com