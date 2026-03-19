Westbrook, noto playmaker dei Kings, si distingue come il quinto miglior assistman di sempre e riceve un riconoscimento speciale dal National Geographic. La rivista lo inserisce tra le

Why not? Perché no? È chiarissimo come Russell Westbrook abbia declinato il suo mantra dentro un campo da basket. Nei suoi anni migliori non c’era nulla che pensasse di non poter fare. Un'esplosione di energia, talento, atletismo, volume di gioco. A tratti anche di caos e forzature. Nessuno nella storia ha realizzato più triple doppie di lui e ieri ha superato Mark Jackson e Steve Nash, diventando il quinto miglior assistman di sempre della Nba. È la miglior guardia rimbalzista della storia e anche ora, a 38 anni e alla sua 18ª stagione ai Kings, ultimissimi a Ovest, sta comunque viaggiando a 15.2 punti e 6.6 assist di media, aiutando i giovani della sua squadra a crescere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Westbrook è il quinto miglior assistman della storia. E anche il National Geographic lo celebra

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