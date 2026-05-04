Il politologo ha dichiarato che gli Stati Uniti sono disposti a offrire supporto all’Italia, sottolineando la possibilità di rafforzare i rapporti tra i due paesi. In particolare, si è parlato di un ruolo di mediazione che l’Italia potrebbe assumere tra l’Europa e gli Stati Uniti. La notizia arriva in un momento di attese per possibili sviluppi nelle relazioni internazionali e nelle collaborazioni tra i paesi coinvolti.

Roma, 4 maggio 2026 – L’America è pronta a tendere una mano all’Italia, che potrebbe tornare a fare il ruolo di ‘pontiere’. Gianluca Pastori, professore associato di Scienze Politiche e Sociali all’Università Cattolica di Milano, non nasconde l’importanza della visita in Italia del segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Qual è il vero obiettivo strategico della visita? “In questa fase è quello di ricucire i rapporti, sia con l’Italia sia con il Vaticano. Nelle ultime settimane gli Stati Uniti si sono messi in una posizione difficile con entrambi gli interlocutori. Da un lato c’è stata la linea dura di Donald Trump, che ha persino evocato il...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il politologo: mano tesa all’Italia: “Può fare da ponte con la Ue”

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