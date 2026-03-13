Famiglia del bosco la mano tesa di Nathan può salvare i bimbi

Una famiglia del bosco si trova in una situazione critica e necessita di aiuto. Nathan si è offerto di intervenire, tendendo una mano per salvare i bambini coinvolti. La questione riguarda tutti coloro che sono coinvolti, indipendentemente dalle responsabilità, e la priorità è risolvere la crisi senza indugi. La situazione richiede un intervento immediato e concreto.

La premessa è che, qualunque siano state le ragioni e chiunque siano i responsabili maggiori della situazione che si è venuta a creare, bisogna porvi fine immediatamente. I tre figli di Nathan e Catherine Trevallion sono stati prelevati da una casa nel bosco per essere rinchiusi in quella che i piccoli vivono come una prigione; per di più, con l’angoscia che comporta essere stati privati anche del conforto materno. La cronaca racconta che assistenti sociali e autorità giudiziaria hanno reagito con la forza alla chiusura che la famiglia aveva avuto nei confronti delle istituzioni. Mamma e papà non gradivano intromissioni nel singolare ménage famigliare e chi doveva aiutarli, anziché abbattere il muro di diffidenza, ne ha eretto uno ancora più grande, costruito con i mattoni della prepotenza, dell’arroganza e della mala ideologia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

