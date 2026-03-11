La Pallacanestro Reggiana affronta l'UCAM Murcia nell’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup e conclude la partita con una sconfitta di misura. La squadra italiana combatte fino all'ultimo istante, ma alla fine deve piegarsi alla forza dell’avversario. La gara si gioca in trasferta e termina con un punteggio che lascia aperta la qualificazione per il ritorno.

La Pallacanestro Reggiana lotta fino alla fine ma deve cedere all’UCAM Murcia nell’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup. Contro una delle squadre più forti della competizione, sconfitta solo una volta nelle prime fasi, gli emiliani hanno tenuto botta fino al quarto finale, al termine di una partita in cui Reggio Emilia ha il merito di non aver mai mollato. Punteggio finale di 84-85 per i murciani ma tutto aperto in vista del ritorno, in programma in Spagna tra una settimana. Grande prestazione di Troy Caupain che chiude con 22 punti. Primo quarto subito ad alta intensità. Gli emiliani vanno avanti con Caupain e Williams prima che gli spagnoli trovino il pareggio con Ennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Reggiana sconfitta di misura da Murcia nell’andata dei quarti di finale di Europe Cup

