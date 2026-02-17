Hockey chiusa la prima fase del campionato | sconfitta indolore per la Securfox contro Verona

La squadra di hockey Securfox Forlì ha perso l’ultima partita del girone di ritorno contro il CusVerona, ma questa sconfitta non ha cambiato la posizione in classifica. La partita si è svolta sabato scorso al Palafiori, davanti a un pubblico di tifosi locali. Nonostante la sconfitta, i giocatori forlimpopolesi mantengono il primo posto e si concentrano ora sulla fase successiva del torneo.

La Securfox Forlì cade nell'ultima di ritorno contro il CusVerona, ma difende il vantaggio in classifica e si prepara al Qualification Round che definirà la griglia playoff. Al termine della prima fase i romagnoli sono sesti: ora servirà un cambio di passo per inseguire la post-season. Con tre punti da recuperare e il pesante 5-1 dell'andata sulle spalle, gli scaligeri scendono in pista con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Forlì soffre l'intensità e la fisicità degli ospiti, finendo anche in penalty killing in due occasioni consecutive: i WarPigs però resistono, mostrando solidità nei momenti più delicati.