Dream Volley Nardò | 30 anni di sport e impegno sociale ispirano i giovani atleti del liceo Don Tonino Bello

La Dream Volley Nardò celebra 30 anni di attività, portando avanti un impegno sociale che coinvolge i giovani del liceo “Don Tonino Bello”. La causa principale è la promozione dello sport tra gli studenti, che hanno potuto ascoltare le esperienze dei giocatori e scoprire i valori di squadra e determinazione. La giornata ha visto anche dimostrazioni pratiche e incontri con gli atleti, offrendo un esempio concreto di come lo sport possa influenzare positivamente le nuove generazioni. La scuola ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, che continua a ispirare i ragazzi.

Trent’anni di Passione in Campo: La Dream Volley Nardò Racconta il Futuro ai Giovani. Un confronto generazionale e di valori ha animato l’aula magna del liceo “Don Tonino Bello” di Copertino lo scorso 17 febbraio 2026. La Dream Volley Nardò ha condiviso con gli studenti un’esperienza trentennale di sport e impegno sociale, sottolineando l’importanza dell’attività fisica come strumento di crescita personale e di emancipazione. L’iniziativa, fortemente voluta dagli studenti Thomas Viva, Sofia Alemanno, Matteo Fanuli e Beatrice De Benedittis, si è inserita nel contesto delle celebrazioni per le Olimpiadi Invernali italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

