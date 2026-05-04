Il piano dell’Amministrazione Basile per la Terza Municipalità masterplan da oltre 60 milioni tra rigenerazione e sicurezza

L’Amministrazione Basile ha presentato un piano per la Terza Municipalità, con un investimento complessivo superiore ai 60 milioni di euro. Il progetto comprende interventi di rigenerazione urbana, miglioramenti in termini di sicurezza, e lavori sulla mobilità e sugli spazi pubblici. La maggior parte delle iniziative sono già state pianificate e finanziate con fondi pubblici, con l’obiettivo di rinnovare e riqualificare la zona.

Un pacchetto di interventi già programmati e in larga parte coperti da finanziamenti pubblici che punta a ridisegnare la Terza Municipalità, agendo su rigenerazione urbana, sicurezza, mobilità e qualità degli spazi pubblici. È il quadro del masterplan messo in campo dall’Amministrazione guidata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile in Quarta Municipalità, piano da 98 milioni per Messina tra riqualificazione urbana, mobilità e culturaProsegue con la seconda tappa nella Quarta Municipalità il tour del sindaco Federico Basile, candidato alla guida della città per il prossimo... San Saba, piano da 60 milioni: sicurezza e nuovi servizi per i villaggiIl candidato sindaco Federico Basile ha incontrato la cittadinanza di San Saba, nella piazza situata davanti alla Chiesa Vecchia, venerdì 9 aprile... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Piano spiaggia di Mondello, le bacchettate degli uffici all’Amministrazione Comunale; Basile in Quarta Municipalità, piano da 98 milioni per Messina tra riqualificazione urbana, mobilità e cultura; Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina Spa, confermato Ciucci amministratore delegato; Russo: Giustizia sociale e diritti per una Messina alternativa a Basile L’INTERVISTA. Messina, scontro sul PUG. Russo: Basile si sveglia solo in piena campagna elettoraleLa vicenda riguardante il futuro del Piano Urbanistico Generale è quantomeno sospetta per le tempistiche esposte dall’amministrazione uscente del dimissionario Basile, guarda caso proprio durante la ... strettoweb.com Un incontro che è stato occasione per ribadire il percorso compiuto dall'amministrazione De Luca–Basile, che dal 2018 a oggi ha portato a termine importanti risultati in merito agli investimenti sul territorio messinese per il lavoro e per i giovani Cateno De Luc - facebook.com facebook