Un attacco con spray urticante ha colpito il capo dei Radicali, che si è recato al pronto soccorso oftalmico di Roma. Secondo quanto riferito, la sostanza avrebbe causato un’abrasione alla cornea. L’incidente è avvenuto durante un episodio attribuito a membri di un gruppo di estrema sinistra. Nessuna opinione o commento è stato fornito sui responsabili o sui motivi dell’aggressione.

"Sono appena uscito dal pronto soccorso oftalmico di Roma dove hanno verificato un'abrasione alla cornea in seguito allo spray urticante che ci hanno spruzzato i gruppi di estrema sinistra di Cambiare Rotta. Ecco in questi cortei dovrebbero essere loro a non marciare perché violenti, perché contro il 25 aprile. Quella dovrebbe essere la piazza di Tino, che è stato allontanato perché aveva la bandiera dell'Ue e dell'Ucraina, della comunità ucraina che è stata allontanata, ecco quella è la nostra piazza, i gruppi violenti dovrebbero essere allontanati immediatamente": a dirlo Matteo Hallissey, presidente di Radicali italiani, in un video sul suo profilo Facebook.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile, spray urticante contro il capo dei Radicali: "Abrasione della cornea, sinistra prenda le distanze"

Notizie correlate

Leggi anche: Il documento choc di Askatasuna: “Il pestaggio è giusto e salutare”. FdI: “La sinistra prenda le distanze dagli attivisti rossi”

Corteo 25 aprile, Matteo Hallissey aggredito: "Spray urticante negli occhi perché avevamo bandiere dell'Ucraina"Il presidente di +Europa e dei Radicali Italiani, Matteo Hallissey, è stato aggredito durante il corteo per il 25 aprile a Roma.

Tutti gli aggiornamenti

Il peggiore 25 aprileUna coppia con fazzoletti dell'Anpi ferita a Roma da un uomo con casco e mimetica che ha sparato con una pistola a piombini. Per la polizia cercava proprio ... huffingtonpost.it

25 aprile, colpi di pistola ad aria compressa dopo il corteo di Roma: due feritiSabato di tensioni a Roma. Due persone sono rimaste ferite al termine della manifestazione per il 25 aprile. La coppia si trovava a Parco Schuster quando è ... lapresse.it