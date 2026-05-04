Il papà di Giuseppe ferito a Crans-Montana | Dovrà ancora sottoporsi a interventi ma ci sentiamo fortunati

Sono state rese note le cartelle cliniche relative ai feriti dell’incidente di Crans-Montana, tra cui il padre di Giuseppe, rimasto ferito durante la vicenda. Il padre ha dichiarato che dovrà ancora sottoporsi a interventi chirurgici, ma si sente fortunato rispetto ad altre persone coinvolte. I documenti forniranno dettagli sui primi soccorsi ricevuti e saranno utili per le eventuali azioni legali e richieste di risarcimento.

Sono arrivate le cartelle cliniche dei feriti durante la tragedia di Crans-Montana. Questi documenti cruciali chiariranno i primi soccorsi e le future azioni legali, compresi i risarcimenti. "Giuseppe è in ripresa ma il percorso di cura è lungo", spiega il padre a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

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