Elsa superstite di Crans Montana ora al Regina Margherita Il papà | Fa scuola in dad ed è sempre più forte

Elsa, la ragazza di 15 anni sopravvissuta al rogo di Crans Montana durante il Capodanno, si trova ora al Regina Margherita. Il padre ha riferito che la figlia sta frequentando le lezioni in modalità digitale e che sta migliorando. Ha inoltre ringraziato tutte le persone che si sono prese cura di lei e che hanno pregato per la sua guarigione.