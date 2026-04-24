Elsa superstite di Crans Montana ora al Regina Margherita Il papà | Fa scuola in dad ed è sempre più forte
Elsa, la ragazza di 15 anni sopravvissuta al rogo di Crans Montana durante il Capodanno, si trova ora al Regina Margherita. Il padre ha riferito che la figlia sta frequentando le lezioni in modalità digitale e che sta migliorando. Ha inoltre ringraziato tutte le persone che si sono prese cura di lei e che hanno pregato per la sua guarigione.
Migliora la 15enne Elsa Rubino, coinvolta nel rogo di Crans Montana a Capodanno. Il padre a Fanpage.it: "Ringraziamo chi l'ha curata e chi ha pregato per lei".🔗 Leggi su Fanpage.it
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