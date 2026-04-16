Elsa superstite di Crans Montana tornerà presto a Biella il padre | Tanto dolore ma mia figlia è forte

Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ustionata in un incendio a Crans Montana, sta vivendo un miglioramento nelle sue condizioni di salute. La giovane superstite, originaria del Piemonte, tornerà prossimamente a Biella, secondo quanto riferito dal padre. La famiglia ha espresso un messaggio di speranza, sottolineando la forza della ragazza nonostante il dolore subito.

Migliorano le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne piemontese ustionata nel rogo al Constellation di Crans Montana. Il papà a Fanpage.it: "Superate le infezioni".🔗 Leggi su Fanpage.it

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