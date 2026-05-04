Il nostro portiere trucca le partite | scandalo per l'autogol al 90′ l'accusa di Herrera a Calderon
In Panama, durante una partita di campionato, l’attaccante ha accusato il portiere di aver inscenato un autogol al 90’. L’incidente ha attirato l’attenzione generale, con Herrera che ha dichiarato pubblicamente che il portiere si era “truccato” il risultato. Il portiere ha poi ammesso di aver toccato il pallone, ma ha negato di aver agito intenzionalmente. La vicenda ha scatenato discussioni tra tifosi e media sportivi.
Scoppia lo scandalo nella massima serie panamense, dove l'attaccante Gustavo Herrera ha lanciato accuse durissime al proprio portiere José Calderon, dopo che quest'ultimo si era buttato il pallone in rete in maniera ridicola.🔗 Leggi su Fanpage.it
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