Barella ricorda Inter-Liverpool dopo l'eliminazione col Bodo | Fuori dalle prime 8 per un rigore al 90′

Barella evidenzia che l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League è stata causata da un rigore concesso al 90' contro il Liverpool, che ha fatto uscire la squadra dalle prime otto posizioni. La sconfitta contro il BodoGlimt ha lasciato molta delusione tra i tifosi, mentre il centrocampista sottolinea gli errori commessi durante la fase decisiva. La squadra ora si prepara a ripartire con nuove motivazioni.

L'Inter viene eliminata dal BodoGlimt e saluta la Champions League tra rimpianti e delusione. Barella ammette gli errori e ricorda la partita persa con il Liverpool: "Fuori dalle prime 8 per un rigore al 90'". 🔗 Leggi su Fanpage.it Boban durissimo con l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions: “Fuori con un Bodo nettamente inferiore”Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt, Boban ha criticato duramente l’Inter, attribuendo la mancata qualificazione a una prestazione deludente. Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter: “Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi”Chivu attribuisce l'eliminazione dell’Inter al calo di energie del suo team, che ha affrontato molte sfide in poco tempo. Temi più discussi: Barella ricorda Inter-Liverpool: Fuori dalle prime 8 per un rigore al 90'; Barella ricorda Inter-Liverpool dopo l'eliminazione col Bodo: Fuori dalle prime 8 per un rigore al 90'; Barella: C'è delusione ma dobbiamo guardare avanti; Barella a Sky: La delusione c'è, non ci nascondiamo. Scudetto obiettivo da inizio anno. Poi cita Inter-Liverpool. Barella ricorda Inter-Liverpool: Fuori dalle prime 8 per un rigore al 90'Nelle parole al termine della partita, il centrocampista sardo ha anche ricordato come l'Inter sia finita ai playoff per un rigore al 90' nell'ultima giornata del girone unico. msn.com Barella: Champions? C'è delusione, ma il nostro obiettivo è sempre stato lo ScudettoTermina ai playoff l'avventura in Champions League dell'Inter, eliminata dal Bodo/Glimt dopo il 5-2 maturato tra andata e ritorno. Nicolò Barella, centrocampista della squadra nerazzurra, ha parlato a ... msn.com Salmone dopo essersi fatto umiliare con il Liverpool, finisce il campionato umiliato dal Milan di Messias. Questa è la foto del primo anno di salmone all’Inter. Scommettiamo che non finirà così quest’anno Cani. @Erfaina1988 suka. x.com Altro che muro! Il motivo per cui #Dumfries non ha lasciato l'#Inter con il #Liverpool sulle sue tracce - facebook.com facebook