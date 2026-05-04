Dopo aver concluso un concerto con la sua band, il musicista italiano non è più stato rintracciabile. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo, mentre amici e familiari sono in attesa di notizie. La scomparsa ha generato preoccupazione, con le comunicazioni che risultano interrotte e nessun segnale di tracce recenti che possano chiarire la sua posizione.

C’è un momento, nelle storie che riguardano sparizioni improvvise, in cui il tempo sembra fermarsi. È quello in cui i telefoni squillano a vuoto, i messaggi restano senza risposta e ogni dettaglio diventa improvvisamente decisivo. Da Budapest, nel cuore dell’ Ungheria, arriva una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso familiari e amici: un giovane musicista italiano partito per un concerto e mai arrivato sul palco. Davide Lucchelli scomparso: il concerto mai iniziato. Il nome che oggi circola con crescente apprensione è quello di Davide Lucchelli, 24 anni, originario di Padova e batterista della band trevigiana “Oggetto sconosciuto”. Doveva essere una serata come tante, una tappa di un calendario fitto di esibizioni tra Italia ed estero.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Il musicista italiano scompare dopo il concerto con la band: sono ore d’ansia

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Massimo Zamboni è nato a Reggio nell’Emilia nel 1957. È musicista, cantautore e scrittore. È stato chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano Cccp e dei Csi. Per Einaudi ha pubblicato L’eco di uno sparo (2015), Nessuna voce dentro (2017) e La tr - facebook.com facebook