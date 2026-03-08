È morto Walter Martino con i Gablin compose la colonna sonora di Profondo Rosso I compagni di band | Perdiamo un amico e un grande musicista

È scomparso Walter Martino, musicista e co-fondatore dei Goblin, gruppo noto per aver composto la colonna sonora di “Profondo Rosso” e altri film di Dario Argento. I membri della band hanno commentato la perdita di un amico e di un grande musicista, sottolineando il ruolo fondamentale di Martino nel panorama musicale e cinematografico. La notizia è stata comunicata ufficialmente dai componenti della band.

È morto Walter Martino, musicista e co-fondatore dei Goblin, band nota noto per la realizzazione di colonne sonore e soprattutto per la collaborazione ad alcuni film di Dario Argento. Ne dà notizia la band stessa sui social. Le parole della band. “Con grande dolore annunciamo la scomparsa improvvisa di Walter Martino, batterista, co-fondatore dei Goblin e tra i compositori della colonna sonora di Profondo Rosso” recita la nota condivisa online. “Walter è stato una figura fondamentale nella storia della band e della musica che ha accompagnato alcune delle pagine più iconiche del cinema italiano. Il suo talento, la sua sensibilità musicale e il suo spirito creativo hanno contribuito in modo determinante a definire il suono dei Goblin”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

