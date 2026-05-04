Il motociclismo paralimpico torna al Mugello | al via l' European Handy Bridgestone Cup e la OCTO Cup

Il Mugello ospita nuovamente le competizioni di motociclismo paralimpico, con le tappe dell’European Handy Bridgestone Cup e della OCTO Cup previste per il 9 e 10 maggio. Questi eventi si inseriscono nel programma del CIV, il Campionato Italiano Velocità, che si svolge nel weekend. Le gare vedranno in pista piloti provenienti da diversi paesi europei, con molte categorie in gara e moto adattate per le diverse esigenze di guida.

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