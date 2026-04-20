Il Mosaico di Andreina diventa multimediale

Il Mosaico di Andreina, situato ad Arezzo, si trasforma in un’opera multimediale grazie al progetto “Oltre i Sensi”. Con questa iniziativa vengono introdotti visori Oculus e caschetti specializzati, consentendo a persone con disabilità sensoriali e motorie di fruire dell’opera. La novità mira a rendere accessibile il più grande mosaico d’Europa attraverso tecnologie immersive, ampliando la possibilità di scoperta e partecipazione.

Arezzo, 20 aprile 2026 – e con il progetto “Oltre i Sensi” si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere anche alle persone con disabilità sensoriali e motorie di godere del più grande mosaico d’Europa. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato 9 maggio con ospiti eccezionali: i paracadutisti Sky Dive Etruria di Arezzo con i colleghi Sky Dive Costa d’Argento di Orbetello (Grosseto). Come angeli, scenderanno dal cielo. Il Mosaico di Andreina avvolge la chiesa dello Spirito Santo di Indicatore (Arezzo) con storie tratte dalla profezia di Ezechiele. Un progetto trentennale...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Mosaico di Andreina diventa multimediale Il mosaico umano più grande del mondo: il progetto nascosto ad Arezzo Notizie correlate Brindisi: 10 milioni , ex cinema diventa hub multimedialeLa riqualificazione del cuore pulsante di Brindisi, in particolare l’area di piazza Mercato e le vie limitrofe, è entrata in una fase cruciale di... Inaugurato lo "Spazio Teodorico": il Mausoleo diventa accessibile e multimediale grazie ai fondi PnrrTaglio del nastro per il nuovo allestimento permanente senza barriere architettoniche e sensoriali: “Uno spazio accogliente per tutti i cittadini”... Approfondimenti e contenuti Il Mosaico di Andreina diventa multimedialeArezzo, 20 aprile 2026 – Il Mosaico di Andreina diventa multimediale e con il progetto Oltre i Sensi si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere anche alle persone con ... lanazione.it Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il Mosaico di AndreinaArezzo, 8 ottobre 2025 – Venerdì 3 ottobre 2025, all’interno del suo itinerario dedicato al patrimonio storico-artistico di Arezzo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita anche ... lanazione.it