Il Montevarchi va ko ma esce a testa alta Mattei sfiora il pari e Giusti evita il raddoppio

Nel match tra Prato e Montevarchi, la squadra ospite ha perso 1-0. Il gol decisivo è stato segnato dal Prato nel secondo tempo. Il Montevarchi ha tentato di pareggiare e ha sfiorato il gol con Mattei, ma senza successo. La formazione di casa ha effettuato alcuni cambi nel corso della ripresa, tra cui l’ingresso di Santarelli e Zanon. La partita si è conclusa con il Prato in vantaggio, mantenendo un risultato che ha premiato la loro determinazione.

PRATO 1 AQUILA MONTEVARCHI 0 PRATO (3-5-2): Furghieri; Berizzi (dal 42’ Santarelli), Risaliti, Polvani; Cesari (dal 71’ Limberti), Greselin (dal 92’ Atzeni), Fiorini, Lattarulo, D’Orsi (dall’80’ Zanon); Mencagli (dal 67’ Rossetti), Verde. All. Dal Canto. AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Bigazzi (dal 75’ Cocci), Coly, Cecconi; Casagni (dal 65’ Boncompagni), Mattei (dal 60’ Bocci), Lovari (dal 60’ Galeota), Nannini, Bassano (dall’82’ Tommasini); Kondaj, Mencagli. All. Marmorini. Arbitro: Pasqualin di Macerata. Rete: Cesari al 24’. Note: circa 2.000 spettatori. Ammoniti Coly, Rossetti, Fiorini. Recupero 2’ pt, 4’ st. PRATO – Il campionato dell’Aquila Montevarchi va in archivio con una sconfitta, ma anche fra gli applausi dei propri tifosi, accorsi in circa 150 al Lungobisenzio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Montevarchi va ko ma esce a testa alta. Mattei sfiora il pari e Giusti evita il raddoppio Notizie correlate Torino Inter LIVE 0-1: Bonny sfiora il raddoppio di testadi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Leggi anche: Fiorentina batte il Crystal Palace: 2-1. Ed esce a testa alta dalla Conference. Pagelle