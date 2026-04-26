Torino Inter LIVE 0-1 | Bonny sfiora il raddoppio di testa

Alle 18 si gioca all’Olimpico Grande Torino la sfida tra Torino e Inter, valida per il 34° turno di Serie A 202526. Durante la partita, Bonny ha avuto un’occasione per raddoppiare con un colpo di testa, senza però segnare. La partita è seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e sui risultati.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-1: Bonny sfiora il raddoppio di testa Notizie correlate Inter Atalanta LIVE 1-0: Dimarco sfiora il raddoppio!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Inter Torino LIVE 0-0: prima conclusione di Bonny!Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Mercato Milan, Tare guarda al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torino vs. Inter, LIVE; Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE - Torino-Inter 0-0, 14': tentativo di testa di Bisseck, palla facile per Paleari17.55 - Bella cornice di pubblico all'Olimpico, mentre le squadre si apprestano a entrare in campo. 17.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio. TORINO: 1 ... fcinternews.it LIVE - Torino-Inter 0-0, 8': errore di Carlos Augusto, Coco non ne approfitta8' - Errore di Carlos Augusto che regala al Torino una grande chance, Gineitis mette in mezzo per Coco che in corsa tira mandando alto. 7' - Grande occasione per l'Inter da corner: Sucic mette in ... fcinternews.it Dimarco per Thuram, inter in vantaggio a Torino #TorinoInter 0-1 x.com It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook