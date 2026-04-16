Fiorentina batte il Crystal Palace | 2-1 Ed esce a testa alta dalla Conference Pagelle

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di Conference League, ma è stata eliminata dalla competizione a causa della sconfitta per 3-0 nell’andata. La squadra italiana ha mostrato determinazione sul campo, riuscendo a conquistare una vittoria in questa partita, ma non è bastato per passare il turno. La partita si è conclusa con il risultato positivo per i viola, che però non sono riusciti a qualificarsi in semifinale.

FIRENZE – La Fiorentina supera il Crystal Palace ma non basta. I viola si impongono 2-1 nel ritorno dei quarti di Conference League ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 3-0 subita all’andata. Gli inglesi accedono in semifinale. Al Franchi sono gli ospiti ad andare in vantaggio con la rete di Sarr (17'). La Fiorentina risponde con il rigore trasformato da Gudmundsson (30') e si porta avanti con Ndour (8' della ripresa). Ma la rimonta non si completa. In semifinale il Crystal Palace affronterà lo Shakhtar. FIORENTINA: De Gea 6; Comuzzo 5 (25 st’ Kouadio sv), Pongracic 6.5, Ranieri 6.5; Harrison 5.5, Fagioli 6 (1' st Ndour 7), Mandragora 6.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina batte il Crystal Palace: 2-1. Ed esce a testa alta dalla Conference. Pagelle Notizie correlate La Fiorentina batte il Crystal Palace: orgoglio salvo ma è fuori dalla Conference LeagueLa Viola vince 2-1 al Franchi il ritorno dei quarti di finale, un risultato che non basta dopo la netta sconfitta (3-0) subita all'andata. Vittoria amara per la Fiorentina: il 2-1 sul Crystal Palace non basta, viola eliminati dalla Conference LeagueFIRENZE – La Fiorentina saluta la Conference League nonostante un successo di carattere al cospetto del Crystal Palace. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina 3-0, le pagelle dei quarti di Conference League; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; La Fiorentina batte il Crystal Palace ma non completa la rimonta: addio alla Conference League; Conference League: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 CRONACA e FOTO. Fiorentina batte il Crystal Palace: 2-1. Ed esce a testa alta dalla Conference. PagelleLa Fiorentina supera il Crystal Palace ma non basta. I viola si impongono 2-1 nel ritorno dei quarti di Conference League ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 3-0 subita all'andata. Gli ingl ... firenzepost.it Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di ConferenceLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Crystal Palace 2-1, gol e highlights: viola fuori ai quarti di Conference ... sport.sky.it Il tabellone completo della Conference League: Shakhtar-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo saranno le due semifinali #cronachedispogliatoio x.com Il tabellone completo della Conference League: Shakhtar-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo saranno le due semifinali - facebook.com facebook