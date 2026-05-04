Il modello Sant’Anna primo ateneo in Italia nella robotica Parla il rettore Vitiello | Merito mobilità sociale e innovazione i nostri capisaldi

La Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa si posiziona al settimo posto nel mondo, seconda in Europa e prima in Italia nella classifica dello ShanghaiRanking dedicata alla robotica. Il rettore dell’ateneo ha dichiarato che i principali valori della scuola sono il merito, la mobilità sociale e l’innovazione. Questa posizione conferma il ruolo di primo piano dell’istituto nel campo della robotica a livello globale.

Settima al mondo, seconda in Europa e prima in Italia. La classifica dello ShanghaiRanking posiziona la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa ai vertici della robotica nazionale e internazionale. Un risultato che riflette non solo la qualità della ricerca di frontiera, ma anche un’idea chiara di cosa può essere una università: un luogo in cui formare talenti, garantire eque opportunità e interpretare e anticipare il cambiamento sociale e politico. Dalla capacità di attrarre, formare e trattenere giovani talenti alle sfide delle discipline STEM, da un nuovo “ umanesimo tecnologico ” in cui l’innovazione si fonde con la dimensione etica fino ai nodi dell’accesso e della mobilità sociale: è su questi temi che si misura oggi il ruolo dell’università.🔗 Leggi su Open.online

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