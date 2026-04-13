Riqualificazione area giochi a Sant' Anna Leccese | Primo passo per il quartiere

Sono iniziate le operazioni di riqualificazione dell’area giochi nel quartiere Sant’Anna a Bari. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo nelle ultime ore, confermando l'avvio dei lavori. La riqualificazione riguarda le strutture e gli spazi destinati ai bambini, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’area. La sistemazione coinvolge interventi sulla pavimentazione e sulle attrezzature presenti nel parco.

Sono partite le operazioni di riqualificazione dell’area giochi nel quartiere Sant’Anna, a Bari. A darne notizia è il sindaco Vito Leccese, che nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo sul posto.L’intervento, affidato alla Multiservizi per quanto riguarda la manutenzione, punta a restituire.🔗 Leggi su Baritoday.it All'Eremo Sant'Anna conclusi i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismicoSi è svolta domenica 15 febbraio, alla presenza del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, la cerimonia di conclusione dei lavori di... Focene, il parco “Azzurra Matiddi” chiude per lavori: via alla riqualificazione dell’area giochiFiumicino, 26 marzo 2026 – Il Parco comunale “Azzurra Matiddi” di via dei Dentali, a Focene, resterà temporaneamente chiuso al pubblico a partire dal... Vito Leccese - Sono tornato nel quartiere Sant’Anna (12.04.26)