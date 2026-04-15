Un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel quartiere Begato a Cornigliano dopo un inseguimento. Durante il tentativo di fuga, si è verificato uno scontro con gli agenti e sono state trovate sostanze stupefacenti in suo possesso. L’uomo aveva anche documenti falsi, che sono stati sequestrati durante le operazioni. L’arresto è stato effettuato dagli agenti presenti sul posto.

Un ventunenne con precedenti penali è stato fermato dalle forze dell’ordine nel quartiere Begato, a Cornigliano, dopo un tentativo di fuga che si è concluso con una colluttazione e il ritrovamento di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 12:40 di lunedì 13 aprile 2026, quando una pattuglia del commissariato stava effettuando un controllo in via Cechov. L’inseguimento in via Cechov e l’inganno dei documenti. La dinamica si è scatenata non appena gli agenti hanno avvistato il giovane, il quale ha cercato immediatamente di sottrarsi alla vista della volante rifugiandosi dietro alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada. Il tentativo di occultamento non ha fermato l’intervento degli operatori, che sono scesi dall’auto per procedere con l’identificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento e scontro a Begato: arrestato spacciatore con falsi documenti

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