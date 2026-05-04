La trentacinquesima giornata di Serie A si è conclusa con il Milan che non è riuscito a segnare, mentre la Juventus ha pareggiato contro il Verona, che già si trova in Serie B. La corsa alle posizioni di qualificazione in Champions League si sta complicando, con molte squadre che rischiano di perdere punti importanti. La classifica si mantiene molto compatta, rendendo ogni partita decisiva per le ambizioni europee delle squadre coinvolte.

Proviamo a riassumere la trentacinquesima giornata di Serie A per chi segue la corsa Champions con un minimo di distacco: il Milan ha perso 2-0 a Sassuolo (Berardi e Laurienté, Tomori espulso); la Juventus ha pareggiato 1-1 in casa col Verona, che è ultimo e retrocesso da tre giornate; il Como ha pareggiato 0-0 col Napoli, che pensava ad altro. La Roma non ha ancora giocato. La domanda legittima è: ma queste squadre vogliono andarci davvero, in Champions League? La classifica dopo 35 giornate: Inter campione d’Italia con 82 punti, poi Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Como 62, Roma 61 con una partita in meno. Se la Roma batte la Fiorentina stasera all’Olimpico, sale a 64 e si porta a un punto dalla Juve e a tre dal Milan.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan non segna, la Juve pareggia col Verona retrocesso: la corsa Champions è diventata una gara a chi perde meno

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