Il Migrant Child di Bansky riappare all' Arsenale per l' inaugurazione della Biennale

Il “Migrant child”, l'unica opera dello street artist di fama internazionale Banksy realizzata a Venezia, riapparirà in pubblico il 7 maggio dopo mesi di faticoso restauro. Banca Ifis, che ha acquistato il palazzo dove era stata realizzata l'opera e quindi è divenuta proprietaria dell'opera.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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