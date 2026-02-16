Niccolò Macii si cosparge il capo di cenere | Mi scuso con Sara non volevo farle pesare gli errori; Conti | Un mese fa in stampelle
Niccolò Macii si è scusato pubblicamente con Sara Conti dopo aver commesso un errore durante la gara, un gesto che ha suscitato attenzione tra gli appassionati. La loro prestazione si è conclusa con momenti positivi e altre difficoltà, lasciandoli lontani dal podio. Macii si era già infortunato un mese fa, quando aveva gareggiato in stampelle.
Chiudono con una prestazione tra luci ed ombre e sono lontani dalla zona podio Niccolò Macii e Sara Conti. Nel programma libero del pattinaggio artistico a coppie delle Olimpiadi di Milano Cortina i due azzurri non brillano e spengono sul nascere le possibilità di una rimonta in grado di avvicinarli al sogno medaglia. Al termine della gara il tandem tricolore ha parlato ai microfoni della Rai. Nel programma corto Sara Conti aveva commesso un errore a cui il partner aveva ribattuto auspicando che la compagna fosse maggiormente sul pezzo, frase che ha suscitato lo sguardo infastidito di Conti e un vero e proprio polverone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono Sara Conti e Niccolò Macii, gli ex compagni di vita ancora uniti nel pattinaggio
Sara Conti e Niccolò Macii continuano a gareggiare insieme, nonostante abbiano già concluso la loro storia d’amore.
Proseguono i gironi round robin di curling e scende in pisya il pattinaggio artistico a squadre con la coppia Sara Conti e Niccolò Macii
Prosegue la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Daniel Grassl può sognare la medaglia? Serve il libero della vita: corsa su un francese; Dominio Francia nell’individuale femminile: Simon precede Jeanmonnot, 5a Wierer. Vittozzi sbaglia troppo; Rebecca Passler, il Tas non si pronuncia sul ricorso: non è in giurisdizione.
Niccolò Macii si cosparge il capo di cenere: Mi scuso con Sara, non volevo farle pesare gli errori; Conti: Fieri di noi stessiChiudono con una prestazione tra luci ed ombre e sono lontani dalla zona podio Niccolò Macii e Sara Conti. Nel programma libero del pattinaggio artistico ... oasport.it
Sara Conti e Niccolò Macii sulle note di Caruso: il significato del costume della pattinatriceMarika Poli ha realizzato il costume di Sara Conti, che si adatta perfettamente alla canzone scelta per la gara: è in coppia con Niccolo Macii ... fanpage.it
, : ` , ’ , Sara Conti e Niccolò Macii sono la coppia italiana del pattinaggio di figura - facebook.com facebook
CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso x.com