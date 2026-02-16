Niccolò Macii si cosparge il capo di cenere | Mi scuso con Sara non volevo farle pesare gli errori; Conti | Un mese fa in stampelle

Niccolò Macii si è scusato pubblicamente con Sara Conti dopo aver commesso un errore durante la gara, un gesto che ha suscitato attenzione tra gli appassionati. La loro prestazione si è conclusa con momenti positivi e altre difficoltà, lasciandoli lontani dal podio. Macii si era già infortunato un mese fa, quando aveva gareggiato in stampelle.

Chiudono con una prestazione tra luci ed ombre e sono lontani dalla zona podio Niccolò Macii e Sara Conti. Nel programma libero del pattinaggio artistico a coppie delle Olimpiadi di Milano Cortina i due azzurri non brillano e spengono sul nascere le possibilità di una rimonta in grado di avvicinarli al sogno medaglia. Al termine della gara il tandem tricolore ha parlato ai microfoni della Rai. Nel programma corto Sara Conti aveva commesso un errore a cui il partner aveva ribattuto auspicando che la compagna fosse maggiormente sul pezzo, frase che ha suscitato lo sguardo infastidito di Conti e un vero e proprio polverone. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Conti e Niccolò Macii continuano a gareggiare insieme, nonostante abbiano già concluso la loro storia d’amore.

