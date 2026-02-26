La squadra di Monza si distingue per un mix equilibrato di giocatori esperti e giovani promesse, che contribuisce a mantenere un’ottima posizione in classifica. La fase di ricezione si conferma uno dei punti forti, mentre l’organizzazione interna si basa su un’attenta gestione dei ruoli e delle energie. Questa combinazione di elementi definisce la strategia della squadra per il prosieguo della stagione.

La stagione della Vero Volley Monza mette in luce un equilibrio tra leadership consolidata in campo e crescita di giovani talenti. Il cammino ha registrato traguardi significativi e prestazioni competitive che hanno posizionato la squadra in una posizione favorevole per i Play Off. La Regular Season si è chiusa con 25 punti ottenuti in 22 giornate, classificando la squadra all'ottavo posto e assicurando la partecipazione ai Play Off Scudetto. Tra le imprese evidenti figurano i successi contro avversari di alto livello, come la Cucine Lube Civitanova nell’andata e la Valsa Group Modena il 18 gennaio, che hanno segnato momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Monza ottava: il segreto è nei muri, nella ricezione e nel mix tra giovani ed esperti

Smartphone e social, il ruolo nella vita dei giovani. Un incontro con gli esperti alla biblioteca SoldatiUn incontro che pone al centro il rapporto tra bambini, ragazzi e il mondo digitale.

Oltre 850mila euro nascosti nei muri: maxi sequestro in un appartamento nel NapoletanoABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta choc a Sant’Antonio Abate Un vero e proprio tesoro occultato tra le pareti di casa.