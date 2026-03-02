Il mercatino di Ceccano– Speciale Festa della Donna
Il mercatino di Ceccano si svolge ogni seconda domenica del mese e questa volta si concentra sulla Festa della Donna. Le bancarelle espongono prodotti vari, mentre le persone si incontrano e scambiano saluti tra le vie del centro. L’evento richiama molti visitatori, che si soffermano tra le bancarelle per scoprire le offerte disponibili. La giornata vede protagoniste diverse iniziative, tutte dedicate alla celebrazione femminile.
Cena Spettacolo Speciale Festa della Donna "PINK PARTY"FESTA della DONNA 8 MARZO PINK PARTY (EVENTO ESCLUSIVO, SOLO IN PREVENDITA) VIC' STREET Taverna Napoletana Via G.
Speciale festa della donna: donne controcorrente nella città dei MediciDurante il Rinascimento alle donne era quasi sempre imposto un ruolo marginale: dipingere, creare, affermarsi era un privilegio rarissimo.