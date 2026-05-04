il meglio della fantascienza 2026 deve ancora arrivare

Il 2026 è partito col botto, parlando di film di fantascienza. L'Ultima Missione - Project Hail Mary, con un Ryan Gosling smemorato nello spazio profondo, è stato uno dei primi successi al botteghino, e Mercy, una specie di Minority Report declinato in chiave IA, ha creato grande attenzione tra le uscite in streaming, ma i viaggi spaziali, le invasioni e l'esplorazione di territori inesplorati ai confini della galassia lontana lontana saranno protagonisti anche nei prossimi mesi, con un film più bello dell'altro. Tra la prima serie tv Star Wars che passa al grande scherno all'attesissimo ritorno di Steven Spielberg in chiave sci-fi, fino alla conclusione della trilogia di Dune con Timothée Chalamet, non mancheranno i motivi per andare al cinema.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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I MIGLIORI FILM IN ARRIVO 2026 Trailer

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