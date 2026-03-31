Jannik Kimi | il meglio deve ancora arrivare

Un atleta di tennis ha dichiarato di vivere un momento eccezionale nel suo sport e di essere felice di parteciparvi. Un altro tennista ha affermato che il meglio deve ancora arrivare. Queste affermazioni sono state fatte durante un'intervista pubblica, in cui sono stati espressi sentimenti positivi riguardo alla propria carriera e alle prospettive future.

TENNIS di Gabriele Tassi "Viviamo un momento incredibile del nostro sport e io sono felice di farne parte". Il plurale non è un caso nelle parole di Jannik, lui che per l’Italia è di questi anni l’apripista nell’Olimpo dei campioni. Dopo il capolavoro di Miami la dedica sulla telecamera a "Bez" (il motociclista Bezzecchi) e a "Kimi" (il pilota F1 Antonelli), due italiani in cima alle classifiche dei motori che più contano. Si sentono, si scrivono, come ragazzi di prima liceo appena diventati compagni di classe, consapevoli di essere in quel club speciale sotto gli occhi del mondo. Non manca la piccola investitura: "E martedì (oggi, ndr) tocca all’Italia", di calcio, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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