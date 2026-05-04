Il Napoli sta valutando diverse possibilità di mercato per la prossima sessione estiva, con un’attenzione particolare alle cessioni più che agli acquisti. Tra i nomi seguiti ci sono Anguissa e Beukema, entrambi monitorati da club come Sunderland e Liverpool. Inoltre, Ugarte potrebbe rappresentare un’opzione per la difesa nel caso in cui lasciasse la squadra di Manchester. La strategia del club sembra orientata a fare scelte importanti in uscita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara a un’estate di scelte decisive, dove le cessioni potrebbero contare più degli acquisti. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il direttore sportivo Manna sarà chiamato a un lavoro complesso: vendere bene per finanziare il futuro. Gennaro Arpaia, nel suo approfondimento su Il Mattino, sottolinea come le uscite saranno inevitabili e strettamente legate alle strategie tecniche e agli obiettivi della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, la Premier League è già in movimento sugli azzurri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Anguissa e Beukema seguiti da Sunderland e Liverpool. Ugarte è un’opzione per la difesa se lascerà Manchester”

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