Il centrocampista uruguaiano lascia il Manchester United al termine della stagione. La sua firma con un nuovo club è già attesa, mentre il contratto con i Red Devils scadrà a giugno. La sua permanenza in Premier League si concluderà tra poche settimane, dopo aver disputato diverse partite con la maglia della squadra inglese. La decisione di cambiare squadra è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

di Angelo Ciarletta Ugarte Juve, il calciatore uruguaiano lascerà il Manchester United al termine di questa stagione. Vediamo insieme le ultime novità. La Juve osserva con attenzione le manovre internazionali che potrebbero infiammare il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, il Manchester United sta pianificando l’acquisto di due nuovi innesti in mediana, vista la probabile partenza di alcuni big. MERCATO JUVE LIVE Manuel Ugarte potrebbe infatti lasciare l’Inghilterra dopo una sola stagione. Le trattative per la sua cessione sono già iniziate, con colloqui programmati tra maggio e giugno per definire il costo del trasferimento e la struttura dell’accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ugarte Juve, il centrocampista uruguaiano lascerà il Manchester United a fine stagione. Le ultime novità

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