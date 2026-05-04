Il maggio dei libri | storie incontri e riflessioni alla Biblioteca di Gragnano

Durante il mese di maggio, la Biblioteca Comunale Margherita Hack di Gragnano organizza una serie di eventi dedicati alla lettura e alla cultura. L'iniziativa, intitolata “Il maggio dei libri”, prevede incontri con autori, presentazioni di libri e momenti di riflessione aperti al pubblico. La programmazione si concentra su tematiche variegate e coinvolge diverse fasce di età, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per gli appassionati di letteratura.

È un’offerta particolarmente ricca quella del maggio gragnanese: “Il maggio dei libri” ospitato dalla Biblioteca Comunale Margherita Hack. Si parte giovedì 7 alle ore 20,45 con “La vita è un profumo” presentato da Maria Vittoria Gazzola, Giovanna Calciati e Chiara Ingrao, a seguire il 14, 21.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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