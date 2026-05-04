Il ballo tradizionale che caratterizza la musica popolare si sta evolvendo, mescolando diversi stili e attirando un pubblico più giovane. In alcune occasioni, questa fusione si è fatta notare anche in eventi nazionali, come il Festival di Sanremo, dove artisti legati a questo genere musicale hanno ottenuto riconoscimenti. La scena musicale continua a vedere un coinvolgimento sempre più ampio di musicisti e pubblico in questa tradizione.

Moreno Conficconi, rigorosamente romagnolo - è nato nel 1958 a Meldola, provincia di Forlì-Cesena - è stato per 10 anni, dal 1990 al 2000, il braccio destro di Raoul Casadei, il secondo re del liscio. Il primo fu Secondo Casadei, zio di Raoul, che fondò la celebre orchestra romagnola. Lui, da tutti conosciuto come «Moreno il biondo», è il re contemporaneo di questo genere gioioso e popolare che richiama feste di paese, pranzi di nozze. E un’antropologia contadina i cui scenari erano balli sulle aie per vendemmia e mietitura e quei matrimoni allegri rimpianti da Pasolini. Per le sue connotazioni etnologiche, l’epopea del liscio è stata riscoperta anche da noti cultori della musica.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il liscio oggi mescola più stili e riempie le sale di giovani»

Notizie correlate

Musica, giovani e migliaia di manifestanti: il 25 aprile “in festa” riempie le vie della cittàAtmosfera festosa, tanta musica dal vivo e una grande partecipazione, anche giovanile, hanno caratterizzato il corteo in occasione della Festa della...

Leggi anche: Giovani tra stili di vita e fragilità