Un incontro intitolato ‘Play Stop Rewind’ si è svolto recentemente nel comune di Monteprandone, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 21, Ast Ascoli e Cooss Marche. L’evento ha avuto come obiettivo l’analisi degli stili di vita e delle fragilità dei giovani, coinvolgendo diverse istituzioni e realtà locali. L’iniziativa si inserisce in un quadro di approfondimenti sul benessere giovanile e le modalità di vita delle nuove generazioni.

Fermarsi a guardare come vivono i giovani e quali sono i loro stili di vita. E’ questo l’obiettivo dell’incontro ‘Play Stop Rewind’, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 21, Ast Ascoli e Cooss Marche, in collaborazione con il comune di Monteprandone. L’appuntamento si è tenuto nei giorni scorsi nel Centro Pacetti, a Centobuchi. L’evento si inserisce come primo momento di restituzione del progetto ‘Prevenzione del disagio giovanile. Unità di strada’ realizzato per tutti gli Ambiti del Piceno, che ha coinvolto studentesse e studenti di alcuni istituti superiori del territorio (Liceo Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno, IIS Fazzini Mercantini di RipatransoneGrottammare e Liceo Classico Giacomo Leopardi di San Benedetto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani tra stili di vita e fragilità

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