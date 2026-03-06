Aranci di ’Nterra al teatro L’Idea una serata dedicata alla Sicilia e alla forza delle donne

Al teatro L’Idea si è svolta una serata dedicata alla Sicilia e alle donne, intitolata “Aranci di ’Nterra”. Lo spettacolo ha preso forma attraverso il teatro e le interpretazioni di alcune attrici siciliane, celebrando la cultura e le tradizioni dell’isola. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico, offrendo un momento di riflessione e confronto sulla forza femminile e le radici siciliane.

Uno spettacolo che rende omaggio alla Sicilia attraverso il teatro e la forza espressiva delle sue interpreti. Domenica 8 marzo, alle 19,30, il teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia ospiterà "Aranci di 'Nterra", scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, con Liliana Marciante, Giovanna Scarcella e Giovanna Russo. L'appuntamento si inserisce nel cartellone della stagione 20252026 del teatro sambucese e propone un lavoro che unisce ricerca scenica e riflessione culturale. In scena tre attrici chiamate a costruire un percorso teatrale che mette al centro il corpo e la voce come strumenti principali della narrazione.