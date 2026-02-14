bimbo trapiantato il legale della famiglia presenta integrazione della querela

Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia di un bambino sottoposto a trapianto di cuore, ha consegnato oggi un'ulteriore integrazione alla denuncia già presentata qualche settimana fa. La richiesta riguarda nuovi dettagli sulla qualità del cuore trapiantato, che secondo i genitori potrebbe aver contribuito a complicazioni post-operatorie.

L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino.

Un bambino con il cuore danneggiato è in corsa contro il tempo per ricevere un nuovo organo.

