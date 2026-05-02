È morto Addio ad Alex Zanardi l’annuncio più triste della famiglia

Lutto nel mondo dello sport e della beneficenza: è deceduto Alex Zanardi. La famiglia ha comunicato la notizia in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli. La sua morte è stata annunciata dopo un periodo di ricovero, che è iniziato a seguito di un incidente avvenuto alcuni mesi fa. La scomparsa ha suscitato reazioni e messaggi di cordoglio da parte di molte persone, in Italia e all’estero.

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere è arrivata come un colpo improvviso, capace di fermare il tempo e lasciare senza parole milioni di appassionati. Alex Zanardi non c’è più. Se ne va una figura che ha saputo incarnare molto più di un atleta: un simbolo, un esempio, un uomo capace di trasformare il dolore in forza e la fragilità in straordinaria energia. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre, ma il suo nome resterà inciso ben oltre ogni calendario. A dare la notizia la famiglia e Obiettivo 3, l’associazione benefica degli atleti paralimpici. Per anni, dopo quel maledetto incidente del 2020, le sue condizioni erano rimaste avvolte nel riserbo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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