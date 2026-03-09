Enrico Barone, condannato in via definitiva a otto anni di reclusione, si è consegnato questa mattina ai carabinieri di Benevento. Era latitante da quando, nel 2010, era stato coinvolto in un blitz antidroga che aveva portato all’arresto di diversi soggetti. Dopo anni di fuga, l’uomo ha deciso di presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine, rispettando così la sentenza emessa dalla Cassazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è consegnato questa mattina ai carabinieri di Benevento Enrico Barone, condannato in via definitiva a otto anni di reclusione nell'ambito dell'inchiesta antidroga scattata in città nel 2010. L'uomo risultava irreperibile dal giorno della sentenza della Cassazione, pronunciata circa una settimana fa, che aveva reso definitive alcune delle condanne emesse nel processo nato dall'indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Barone si è presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri di Benevento accompagnato dal suo legale, l'avvocato Fabio Ficedolo, davanti al capitano Friscuolo. Con la sua consegna si chiude di fatto la posizione dell'ultimo imputato rimasto senza esecuzione della pena dopo la decisione definitiva della Suprema Corte.

© Anteprima24.it - Blitz antidroga del 2010, si consegna ai carabinieri l’ultimo condannato: era latitante dopo la sentenza della Cassazione

