Dalla fuga a Londra al carcere di Poggioreale latitante da cinque mesi è tornato in Italia

Dopo cinque mesi di latitanza, un uomo di 41 anni originario di Catania è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Era evaso dai domiciliari il 15 settembre scorso in un paesino in provincia di Siena, e aveva trascorso il periodo a Londra prima di tornare in Italia. La cattura è avvenuta recentemente, portando nuovamente l’uomo in custodia.

Si è conclusa l'estradizione di Salvatore Del Campo. Era evaso dai domiciliari rompendo il braccialetto elettronico. E' atterrato all'aeroporto di Fiumicino ANCONA - Dopo cinque mesi di latitanza è tornato in Italia ed è stato portato nel carcere di Poggioreale, a Napoli, Salvatore Del Campo, il 41enne originario di Catania che era evaso dai domiciliari il 15 settembre scorso da un paesino in provincia di Siena. L’uomo aveva rotto il braccialetto elettronico e fatto perdere le proprie tracce, nascondendosi all’estero. Appariva solo sui social dichiarandosi vittima della giustizia italiana. La latitanza si era conclusa il 13 febbraio a Londra, dove le autorità britanniche lo avevano individuato e arrestato grazie alle indagini della Squadra Mobile di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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